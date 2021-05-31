Yeni Zelanda yetkilileri kuvvetli yağışın neden olduğu sel felaketi sebebiyle Canterbury bölgesinde tahliyelerin yapıldığını duyurdu.

Bazı bölgelerde 40 santimetre yüksekliği bulan su seviyesi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiği, ordunun da katıldığı tahliye çalışmalarında 50’den fazla kişinin askeri helikopterle kurtarıldığını açıklandı.

Kayıp ve yaralı sayısı bilinmiyor

Bölgede sele kapılarak kaybolan kişilerin bulunduğunu ifade eden yetkililer, muhtemel kayıp ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in incelemelerde bulunmak üzere bölgedeki Christchurch kentini ziyaret edeceği söylendi.