Dünya geneline sunulan 1,3 milyar doz aşının yalnızca yüzde 1'i Afrika'da uygulandı ve bu oran gün geçtikçe düşüyor.

Söz konusu rakam, aşı eşitsizliğini net bir biçimde göz önüne seriyor.

Afrika'dan Latin Amerika, Asya ve Karayipler'e kadar, benzer sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Yeni dozların bulunmasının yanı sıra lojistik sorunlar ve ülkelerin sağlık altyapılarıyla ilgili yetersizlikler de problemi derinleştiriyor.

Afrika'da aşı temini ve arzdaki düzensizlik, başlıca sıkıntılar arasında. Öyle ki, kimi ülkelerin nüfuslarının yarısından fazlasını aşıladığı bu dönemde, Afrika'ya şu ana kadar, toplam nüfusun ancak yüzde 2'sinden azına tekabül eden 28 milyonluk doz temini gerçekleşti.

Ülkeler COVAX'a güveniyordu

Öte yandan yoksul ülkeler, aşı temini için, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kendileri için oluşturulan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'a (COVAX) güveniyordu. Ancak aşı üretiminin yapıldığı Hindistan Serum Enstitüsü, vakaların rekor seviyede artışıyla söz konusu aşıları Hindistan içinde kullanıma sunmak durumunda kaldı.

DSÖ yetkilisinden zengin ülkelere çağrı

"Afrika'nın şu an aşıya ihtiyacı var" diyen DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidisio Motei, aşılamadaki herhangi bir duraklamanın "can kaybına" ve "umut kaybına" yol açacağını söyledi.

Motei, "Afrika'nın 3'üncü dalganın eşiğinde olup olmadığını söylemek için çok erken. Ancak vakaların yükseldiğini biliyoruz ve zaman ileriyor. Bu nedenle yüksek risk gruplarını aşılamış ülkelere, en savunmasız insanları tam olarak korumak için doz paylaşımını hızlandırmaları için acil çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.