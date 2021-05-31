Lübnan'da Hamas tarafından Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda "Filistin direniyor ve zafer kazanıyor" sloganıyla düzenlenen kutlamaya katılanlar, Hamas flamaları ve direniş güçlerini destekleyen ibarelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Kutlamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye canlı yayın aracılığıyla Ayn el-Hilve başta olmak üzere Lübnan'daki tüm mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere hitap etti.

Kudüs’ün Kılıcı operasyonu

Heniyye, “Kudüs’ün Kılıcı” adını verdikleri operasyondan kazanımlarını anlattı.

"Bu, işgalcilerin çatışmanın kurallarında hesaba katmadıkları yeni bir denklem. Onlar toprağı ve halkı istedikleri gibi ayırmaya, bölmeye muktedir olduklarına inanıyordu."

Heniyye, Kudüs'ün Kılıcı operasyonunun bu inancı kırdığını söyledi.

Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi de Filistin'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki halkların birlikte hareket etmesi sonucu zafer kazandığına dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

"İsrail'le mücadelede dönüm noktası"



21 Mayıs’taki televizyon konuşmasında Hamas lideri Heniyye yaşanan olayların İsrail'le mücadelede dönüm noktası olduğunu söylemişti.

Konuşmada kazanılan zaferin stratejik bir zafer olduğunu kaydeden Heniyye, "Kudüs'ün Kılıcı savaşından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu savaş pek çok aşamanın üzerine sünger çekti ve yeni aşamaların kapısını araladı. Bu aşamada pek çok zafer ve başarılar kazanılacak, stratejiler oluşturulacak. Bu nedenle biz bu savaşı, İsrail'le mücadelede, tarihi bir sıçrama ve çok büyük bir dönüm noktası olarak görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

21 Mayıs’ta ateşkes ilan edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.