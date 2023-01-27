Aynı zamanda "Kremlin'in aşçısı" olarak da anılan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin Wagner'i "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlamasını değerlendirdi.

Wagner'in suçlarına yönelik "iç denetim" yaptıklarını anlatan Prigojin, "Ancak itibar zedeleyici bir şey bulamadık." iadesini kullandı.

Prigojin, Wagner’in suçlarına ait bilgisi olanların, bu bilgileri Wagner’le veya basınla paylaşmaları gerektiğine işaret ederek, "Böylece Amerikalı meslektaşlarımıza yaklaşımlarını oluşturmalarına yardımcı olabiliriz." yorumunda bulundu.

ABD yönetimi, Wagner'i dün "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Prigojin'le ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine eklemişti.