ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırım kararları açıkladı.

Uluslararası suç örgütü olarak ilan edilen Wagner grubu ile bağlantılı kişi ve kuruluşlar, yaptırım listesine alındı.

Wagner, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yardım etmekle suçlanıyor. Hazine Bakanlığı, Wagner'e, sivillerin hedef alınmasından sorumlu olduğu veya suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle ek yaptırım uygulandığını duyurdu.

Tarifesiz hava yolu firması Green Light Moscow, Wagner Grubu tarafından cepheye asker taşımada tercih edildiği için listeye alındı.

Wagner grubunun özellikle Afrika kıtasında etkili olmasını amaçlayan kuruluşlar da yaptırım listesine dahil edildi.

Africa Politology isimli politika üreten grup ise Batılı ülkelerin Afrika'yı terk etmeleri için stratejiler ve mekanizmalar ürettiği gerekçesiyle listede.

Wagner'in Ukrayna'daki mezar sayısının 2 ayda 7 artırdığı açıklandı

Hazine Bakanı Yellen, yaptırımların Rusya'nın savaş makinesini destekleme kabiliyetini önleyeceğini ifade etti.

Wagner Grubunun Ukrayna'da 50 bin personeli olduğuna inanılıyor.

Maxar Uydu şirketi, Wagner Grubunun Ukrayna'daki mezarlığına ait yeni görüntüler yayımladı.

Wagner askerlerinin gömüldüğü mezarlığın son iki ayda ciddi şekilde büyüdüğü görüldü.

Mezar sayısının yaklaşık 7 kat arttığına dikkat çekildi.