Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022'deki doğal afetlerin Fransa'ya zararı 10 milyar euro
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Fransa Sigorta Federasyonu Başkanı Lustman, 2022'de ülkedeki doğal afetlerin 10 milyar euro zarara neden olduğunu açıkladı.
Fransa Sigorta Federasyonu (FFA) Başkanı Florence Lustman, Fransa'da iklim olayları açısından 2022'nin "korkunç bir yıl" olduğunu söyledi.
Lustman, doğal afetlerin 80'li yıllardan bu yana ülkede ortalama 1 milyar avro zarara neden olduğunu, 2022'de bu rakamın 10 milyar euroya çıktığını kaydetti.
2022'de yaşanan şiddetli dolu fırtınaları, kasırga ve sellere atıfta bulunan Lustman, Fransa'nın geçen yıl kuraklık açısından da "istisnai bir yıl" geçirdiğine işaret etti.
Etiketler: Fransa Sel Fırtına Kasırga Doğal Afet
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