Portekiz'de COVID-19'dan son 24 saatte 303 kişi hayatını kaybederken bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

COVID-19'dan can kaybının 11 bin 608'e çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da dünden bugüne 16 bin 432 artışla 685 bin 383'e ulaştı.

15 gün sınırlar kapatıldı

Hükümet, artan vaka ve ölü sayıları üzerine 29 Ocak'tan itibaren sınırlarını kapatacağını ve Portekizlilere 15 gün boyunca yurt dışına çıkış sınırlaması getirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, "Ulusal bir strateji çerçevesinde hükümet, önümüzdeki 15 gün boyunca istisnai durumlar dışında tüm vatandaşların kara, hava ve deniz yoluyla yurt dışına çıkışlarına sınırlama getirecektir. Zaten İngiltere ile sınırlı uçuşlarımız var ve Brezilya ile tüm uçuşlarımız askıya alındı. Avrupa Birliği'ndeki riskli bölgeler arasındaki uçuşları sınırlayan kararlara katkıda bulunacağız" dedi.

İlkokullar dışında tüm okulların kapatıldığı ülkede, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları isteniyor.