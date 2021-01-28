Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 275 bin 179 testte 14 bin 372 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 515 bin 507'ye ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 474 bin 617'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 288'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 492 artarak, 87 bin 381'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 220 artarak, 1 milyon 953 bin 509'a ulaştı.

Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 653 bin 27 oldu. Bunların, 338 bin 67’sini ikinci dozu alanların oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.