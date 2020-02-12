

Portekiz'in Nazare kentindeki Dünya Sörf Ligi korkunç bir kazaya sahne oldu..

Kanada doğumlu Alex Botelho gösterisinin ardından kendisine eşlik eden jet skiyle kıyıya dönüyordu.

Dev dalgalarla mücadele etti. Ancak 2 dev dalganın arasında kaldı.

Kendisini takip eden jet ski ile birlikte havalandı, düştü ve kafasını jet skiye çarptı.

Bilincini kaybeden Botelho etraftakilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Genç sörfçüye ilk müdahale kıyıda yapıldı.

Hastaneye kaldırılan Botelho'nun durumunun stabil olduğu açıklandı.

Portekiz'in Nazare kenti dünyanın en tehlikeli sörf noktalarından biri olarak biliniyor.

Dalgaların zaman zaman 20 metreyi aştığı kentte her yıl Dünya Sörf Ligi düzenleniyor.