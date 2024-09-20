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Dünya
AA 20.09.2024 11:11

Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından dolayı ulusal yas ilan etti

Portekiz'de 14 Eylül'den bu yana devam eden ve 7 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarından dolayı ülkede ulusal yas ilan edildi.

Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından dolayı ulusal yas ilan etti

Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Portekiz'de bugüne kadar yanan alanın başkent Lizbon'un 10 kat büyüklüğünde bir alana eşit olduğu belirtiliyor.

Özellikle ülkenin kuzey bölgesini etkileyen ve 120 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül eden yangınlar, gerek yapılan müdahaleler gerekse yağışların başlamasıyla kontrol altına alındı.

Yangınlardan dolayı 17 Eylül'de felaket durumu ilan edilen Portekiz'de bugün de ulusal yas ilan edildi.

Yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

7 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 160 kişinin yaralandığı yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Averio, Vila Real, Braga, Viseu ve Coimbra gibi ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde bazı köyleri tamamen kül eden yangınlardan dolayı yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, binlerce aracın kül olduğu bildirildi.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, yangınların halen 30'a yakın noktada devam etse de kontrol altında olduğunu duyurdu.

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Portekiz Orman Orman Yangını
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