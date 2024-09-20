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Dünya
AA 20.09.2024 09:54

Katil İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 9 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Avde Hastanesindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliye roketli saldırı düzenlemesi sebebiyle çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların el-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Cenin'in Kabatiya beldesine baskınında 2 Filistinli daha öldü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Kabatiya beldesinde İsrail askerleri tarafından kuşatılan evde ölen 2 Filistinlinin cenazesini çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun araçlarını ve askerlerini Kabatiya beldesinden çektiğini ve buraya giden yolların açıldığını bildirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri dün Kabatiya beldesine baskın düzenleyerek burada Filistinlilere ait bir evi kuşatmıştı.

Bölgedeki İzzet Ebu er-Rab Okulu yakınlarında konuşlanan İsrail özel kuvvetleri kuşatılan eve ateş açmış ve roket atmıştı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 750 kişi yaralandı ve 10 bin 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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