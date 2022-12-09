İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenen "AvroAkdeniz Zirvesi (UE-MED9)" öncesinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya geldi.

H2MED Projesi'nin ayrıntılarının ele alındığı 4'lü toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, 2,5 milyar avroluk maliyeti olması öngörülen Celourico da Beira-Zamora ve Barselona-Marsilya arasındaki yeşil hidrojen koridorunun yapımı konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı, "Fransa, Portekiz, İspanya ortak çıkarlara hizmet edecek H2MED Projesi'yle AB'nin hedeflerinde doğru yolda ilerleme kaydedildiğini gösterdi. Bugünden itibaren AB'nin enerji kapısı olacak İber Yarımadası bu projeyle AB'nin en önemli enerji merkezlerinden biri haline gelecek." ifadesini kullandı.

AB'nin tükettiği yeşil hidrojenin yüzde 10'unu sağlayacak

İspanya Başbakanı Sanchez de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "enerji şantajına en iyi cevaplardan birinin İspanya, Portekiz ve Fransa'nın H2MED Projesi'yle gösterdiği örnek iş birliğiyle verdiğini" söyledi.

Sanchez, şunları kaydetti:

"AB'nin bu zamana kadarki en büyük yeşil hidrojen koridoru projesinin iki ayağı olacak. İlk ayağı oluşturan yeşil enerji koridoru Celourico da Beira (Portekiz) - Zamora (İspanya) arasında ikincisi de Barselona (İspanya) - Marsilya (Fransa) arasında olacak. Proje, 2030'da tamamlandığında AB'nin tükettiği yeşil hidrojenin yüzde 10'u buradan sağlanmış olacak."

H2MED'in 15 Aralık'ta AB Komisyonu'na sunulması öngörülürken finansmanının yüzde 50'ye yakınının AB fonlarından karşılanması talep ediliyor.