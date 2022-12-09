Ciolacu, sosyal medya hesabından AB içişleri bakanları toplantısında, Romanya'nın Şengen bölgesine girişinin reddedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Avusturya'da sağcı hükümetin, Avrupa Birliği'ne (AB) karşı olmayı seçtiğini kaydetti.

Avrupa'nın birliği ve istikrarının bu kararla darbe aldığını belirten Ciolacu, Avusturya’nın bu zor zamanlarda Avrupalı yoldaşlarına hizmet etmek yerine, Putin'in çıkarlarına hizmet etmeyi seçtiğini ifade etti.

Ciolacu, Avusturya'nın Avrupa ile bağlantısını kestiğinin açık olduğunu belirterek “Bu saçma oylamanın Avusturya için kesinlikle sonuçları olacaktır. Avrupa devletleri, sağcı Avusturya hükümetinin bugünkü kararının Avrupa'nın geleceği üzerinde ciddi etkileri olduğunu unutmayacak” değerlendirmesini yaptı.

Ulusal Liberal Parti (PNL) milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rareș Bogdan ise oylama sonrasında bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Rumen devlet şirketlerinin ülkede hizmet veren Avusturya bankalarında sahip oldukları hesaplarının kapatılmasını istediğini söyledi.

Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Romanya'nın Viyana Büyükelçisi Emil Hurezeanu’nun istişareler için ülkeye çağrıldığı; Büyükelçiliğin geçici olarak maslahatgüzar düzeyinde temsil edileceği duyuruldu.

“Eğer Rumen isen Avusturya şirketlerini boykot et”

Avusturya’nın veto kararı sonrasında sosyal medyada “Eğer Rumen isen Avusturya şirketlerini boykot et” etiketiyle kampanya başlatıldı.

Dünkü AB içişleri bakanları toplantısında Avusturya, Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen bölgesine girişini veto etmişti.