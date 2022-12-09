Suudi Arabistan-Çin Zirvesi'nin sonuç bildirgesi olarak yayımlanan ortak yazılı açıklama, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkeye üç günlük ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirme olanaklarını ele aldıkları belirtildi.

Görüşmelerde Suudi Arabistan ve Çin'i ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuların etraflıca konuşulduğu aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan-Çin ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde yeni aşamalara taşımada mutabakat sağlandığı ifade edildi.

Kral Selman ile Devlet Başkanı Şi'nin "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzaladığı hatırlatılan açıklamada, Şi'nin 2016 yılında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve sonrasındaki karşılıklı ziyaretler ile temasların ikili iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirdiğine işaret edildi.

Petrol piyasalarındaki istikrarın önemi

Küresel petrol piyasalarındaki istikrarın önemine dikkat çekilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın petrol piyasalarındaki istikrarı destekleme ve dengeleme yönünde sergilediği tutumun, Pekin yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Petrokimya sektöründe ortak yatırım olanaklarını araştırma ve petrolü petrokimyaya dönüştürme teknoloji projelerini geliştirme konusunda da mutabakat sağlandığı aktarılan açıklamada, "elektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında projeler geliştirme" konusunda iş birliği yapılacağı belirtildi.

Çin'in Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi'nde iş birliği, Suudi Arabistan'ın ilgili kurumlarının bu proje çerçevesinde çeşitli yatırımlara katılabilmesi ve Suudi Arabistan'ın enerji alanında faaliyet gösteren Çinli şirketler için hem üretim hem ihracat merkezi haline gelmesinin desteklenmesinin önemi vurgulandı.