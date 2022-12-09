İtalyan Raines24'ün haberinde, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle bir süredir güvenli liman tahsis edilmesi için bekleyen Louise Michel isimli geminin, gece saatlerinde verilen izinle Lampedusa Adası'na geldiği belirtildi.

Haberde, kurtarılan 33 düzensiz göçmenin de Mısırlı olduğu ifade edildi.

Louise Michel, güvertesindeki düzensiz göçmenleri tahliye ederken, diğer taraftan Fransız STK Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Geo Barents gemisi ile Alman STK SOS Humanity’e ait Humanity-1 gemisinin Akdeniz’de kurtardıkları 500’den fazla düzensiz göçmenle açık denizde güvenli liman için bekleyişi sürüyor.

Diğer yandan, Lampedusa Adası'nda kapasitesi 350 kişilik olan göçmen karşılama merkezine son günlerde gelen göçmenlerle halihazırda 1068 göçmenin bulunduğu ve zor şartların söz konusu olduğu belirtildi.

Haberde, deniz ve hava koşullarının iyi olmaması sebebiyle Lampedusa'ya göçmenleri tahliye edecek feribot seferlerinin yapılamadığı aktarıldı.

İtalya'da eylüldeki genel seçimleri kazanarak ekimde göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, STK gemilerinin İtalya'ya yanaşmaması için "kapalı liman" politikasını uygulamaya başlamıştı. Bu politika nedeniyle İtalya ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler gerilmişti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.