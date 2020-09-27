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Pompeo ve Stoltenberg Doğu Akdeniz'i görüştü
[NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (solda), ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile. | Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Transatlantik iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile NATO'nun birliğinin öneminin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Pompeo'un, Türk ve Yunan liderlerin görüşmelere başlayacaklarına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı ve gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunduğu aktarıldı.
Etiketler: yunanistan görüşme nato genel sekreteri Jens Stoltenberg ABD Dışişleri Bakanı mike pompeoSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 20:03
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