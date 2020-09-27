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Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı 9 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 8 bin 990'a yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 481 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 990'a, vaka sayısının da 349 bin 450'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 755 artarak 280 bin 673'e ulaştı.
Etiketler: ırak koronavirüs ırak covid-19 ırak salgınSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 19:50
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