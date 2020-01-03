Pompeo: Iraklılar Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyor03 Ocak 2020 Cuma 08:36 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 09:30
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,ran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.
Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar" ifadesini kullandı.
Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.
January 3, 2020
Süleymani'ye operasyon
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Süleymani'nin öldürülmesini kutlayan senatörlerin bazıları ise Trump yönetiminin bu saldırıyı Kongreye haber vermeden düzenlemesinin yanlış olduğunu savunan açıklamalar yapmıştı.
Kaynak: AA