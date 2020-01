ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,ran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.

Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar" ifadesini kullandı.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4