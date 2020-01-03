ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,ran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.

Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar" ifadesini kullandı.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

Süleymani'ye operasyon

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Süleymani'nin öldürülmesini kutlayan senatörlerin bazıları ise Trump yönetiminin bu saldırıyı Kongreye haber vermeden düzenlemesinin yanlış olduğunu savunan açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA