Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin 700 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 510 bin oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 660 bin olduğu kaydedildi.