Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin başkenti Bunia'ya 60 kilometre mesafede askeri konvoya "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri tarafından saldırı düzenlendi.

İsyancılar ile askerler arasında çıkan çatışmada 15 asker hayatını kaybetti.

Saldırıda CODECO üyeleri, birçok askeri mühimmat ele geçirdi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.