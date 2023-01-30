NDTV'nin haberine göre protestocular, Müslüman erkeklerin Hindu kadınları evlilik yoluyla din değiştirmeye ikna ettikleri iddiasıyla gösteri düzenledi.

Sağcı grupların aktivistleri, Mumbai'deki mitingde Müslüman-Hindu evliliklerine karşı slogan atarak din değiştirme karşıtı yasalar getirilmesini istedi ve din adına toprak gasbının durdurulmasını talep etti.

Hindu sağcı örgütlerin çatı topluluğu Sakal Hindu Samaj tarafından düzenlenen gösteriye Müslümanlara karşı dini nefreti körüklemekle suçlanan Hindu milliyetçi gruplardan Rashtriya Swayamsevak Sangh ve Dünya Hindu Konseyi gibi örgütlerin liderleri ve üyeleri katıldı.