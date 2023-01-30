Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) aktardığı habere göre, ulusal istihbarat servisi özel kuvvetleri ve ABD ordusu, Aşağı Şabel'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda Moalim Salahey, Salman Dhere ve Moalim Hashi gibi elebaşıların da aralarında olduğu 136 örgüt mensubu öldürüldü.

Eş-Şebab'a karşı ülke genelinde düzenlenen askeri operasyonlarda son iki haftada yüzlerce örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.

Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 6 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli yol katederek onlarca kent, kasaba ve köyde yeniden kontrolü sağladı.