Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali ordusu 136 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi
Somali ordusu, Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği operasyonda aralarında Eş-Şebab'ın elebaşılarının da olduğu 136 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) aktardığı habere göre, ulusal istihbarat servisi özel kuvvetleri ve ABD ordusu, Aşağı Şabel'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda Moalim Salahey, Salman Dhere ve Moalim Hashi gibi elebaşıların da aralarında olduğu 136 örgüt mensubu öldürüldü.
Eş-Şebab'a karşı ülke genelinde düzenlenen askeri operasyonlarda son iki haftada yüzlerce örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.
Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 6 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli yol katederek onlarca kent, kasaba ve köyde yeniden kontrolü sağladı.
Etiketler: Somali
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