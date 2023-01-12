Ülkenin "Birleşik Sağ" koalisyonu, bugün AB tarafından istenen yasa tasarısına ilişkin oylamada farklı görüşleri paylaştı.

Koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Mateusz Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet (PİS) ile koalisyonun küçük ortağı Birleşik Polonya Partisinin (Solidarna Polska) yaşadığı ayrılık, meclisteki görüşmelerde öne çıktı.

Birleşik Polonya Partisi, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi ile ortaklık yaparak PİS'in sunduğu tasarıya karşı oy kullandı.

PİS, hukukun üstünlüğü endişeleri nedeniyle aylardır donmuş durumda olan AB fonlarına erişmek için yasal reformların hızla devam etmesini istiyor.

Birleşik Polonya Partisi'nin lideri ve Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, düzenlediği basın toplantısında, AB'yi organize bir suç örgütüne benzetti ve Polonya'ya şantaj yapmakla suçladı.

Ziobro, "Bu nedenle, partimiz, Brüksel bürokratlarının şartnamelerine göre yasa tasarılarının yazılmasında asla yer almayacaktır." ifadesini kullandı.

PİS Genel Sekreteri Krzysztof Sobolewski ise Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, "Görüş ayrılıklarımız var ve bu görünür durumda, ancak bunun 2014'ten beri iyi gelişen ilişkilerimizin kalitesini etkileyeceğini tahmin etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Polonya Partisi, tasarıyı reddetmeye devam ederse, PİS muhalefetten destek istemek zorunda kalacak.

Polonya, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor. AB, Polonya hükümetini, özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyor.