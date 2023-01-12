Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 05:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
[Fotograf: AA]
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti.
Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.
Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.
Etiketler: Pakistan
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