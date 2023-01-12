İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi, Türkiye'nin girişimiyle Afganistan'daki gelişmeleri ve insani durumu ele almak üzere bugün Daimi Temsilciler düzeyinde toplandı.

Tüm üyelerin bölgesel istikrar, uluslararası terörizmle mücadele ve düzensiz göç gibi alanlarda önem taşıyan Afganistan'daki gelişmeler konusunda ortak görüşler ifade ettiği toplantıda, Afganistan’da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin kadınların okullara ve üniversitelere devam haklarını kısıtlayan ve STK'lerde istihdamlarını yasaklayan kararlarına yönelik endişeler dile getirildi.

Geçici hükümete bu kararlarını gözden geçirmesi çağrısı yapılırken, İİT üyeleri, insan ve kadın hakları konularında ortak mesajlarını Taliban’a iletmek üzere ikinci kez bir İİT ulema heyetini Afganistan'a gönderme kararı aldı.

Kötüleşen ekonomik duruma dikkat çekildi

Toplantıda Afganistan'da kötüleşen insani şartlardan kaynaklanan kaygı ifade edildi, kötüleşen sosyal ve ekonomik duruma da dikkat çekildi.

Afganistan'ın teknik ve kalkınma yardımı ihtiyacının araştırılması amacıyla İİT ve ilgili kuruluşlardan bir heyet gönderilmesi konusunda eşgüdüm yapılması kararı da alınan toplantıda, uluslararası topluma, Afgan halkının hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik, özellikle küçük ölçekli, gelir üretici sektörlerin desteklenmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Afganistan'daki gelişmeleri ele almıştı

Afganistan'da kadınlara yönelik alınan kararlar ve son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslüman ülkelerden mevkidaşlarıyla konuyu ele alan görüşmeler gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu bu kapsamda, Suudi Arabistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapmıştı.

Afganistan’daki gelişmeler, 16-17 Mart tarihlerinde Moritanya'nın ev sahipliğinde Nuakşot'ta düzenlenecek İİT 49. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’nın da gündeminde yer alacak.