Mahkeme, New York silah sahiplerinin yürürlükteki yasaya karşı acil durum talebini değerlendirerek reddetti.

Mahkemenin yayınladığı karara göre, New York'ta Eylül 2022'de kabul edilen yeni silah yasasının "ciddi sorunlar" ortaya koydu ancak bununla ilgili temyiz mahkemesinde devam eden süreçten dolayı mevcut uygulamaya müdahil olunmayacak.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2022'de, Amerikalıların meşru müdafaa için toplum içinde ateşli silah taşıma hakkına sahip olduğunu belirterek, insanların ev dışında silah taşıma ruhsatı için özel bir ihtiyaç göstermelerini gerektiren New York yasasını geçersiz kılmıştı.

Kararın ardından, New York eyalet meclisi, silah yasasını yeniden düzenleyerek kimlerin tabanca taşıma ruhsatı alabileceğini büyük ölçüde genişletmiş ancak başvuru sahipleri için eğitim gerekliliklerini artırma ve öncesinde incelenmesi için sosyal medya hesaplarını paylaşma gibi şartlar getirmişti.

Yeni yasada ayrıca, ateşli silahların yasak olduğu okullar, oyun alanları, ibadet yerleri, eğlence mekanları, alkol servisi yapılan yerler ve Times Meydanı gibi uzun bir "hassas yerler" listesi oluşturulmuştu.

New York Valisi Kathy Hochul tarafından 1 Eylül 2022'de imzalanarak yürürlüğe giren yeni yasa hakkında 7 Eylül'de Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Glenn Suddaby tarafından bazı bölümleri anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle belirli hükümlerin uygulanmasını engelleyen ihtiyatı tedbir kararı çıkarılmıştı.

New York Valiliğinin Suddaby'ın kararını temyize götürmesi üzerine ABD 2. Temyiz Mahkemesi, dava hakkında incelemeyi sürdürürken bölge mahkemesi yargıcının hükmünü askıya almıştı.

Eyaletteki silah sahipleri de Temyiz Mahkemesinin askıya aldığı Suddaby'ın "yasanın bazı kısımlarını engelleyen kararının" dava devam ederken yürürlüğe girmesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye acil başvuruda bulunmuştu.​​​​​​​