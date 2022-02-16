Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, Polonyalı madencilik devi KGHM Polska Miedz S.A şirketi ile ABD'ye ait nükleer firması NuScale Power arasında bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Sasin, anlaşmayı "Polonya'nın geleceği için tarihi bir olay, ülkemizde nükleer enerjiye doğru atılmış bir başka adım” şeklinde değerlendirerek, "Polonya enerji dönüşümü süresinde büyük zorluklar üstlendi. Bu yüzden Polonya, yenilenebilir yakıtları destekleyecek planını nükleer enerji yönünde seçti." dedi.

İmza törenine katılan KGHM Üst Yöneticisi (CEO) Marcin Chludzinski, anlaşmanın en erken 2029'da devreye gireceğini söyledi.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini kömürden sağlayan ve AB'de kömüre bağımlılığı en yüksek ülke olan Polonya'da yüksek emisyon maliyetlerinden dolayı elektrik fiyatları arttı.