DJ'lik yapan 80 yaşındaki Wirginia Szmyt, sarı pantolonu, parlak platform topuklu ayakkabıları, kırmızı ruju ve kulaklığıyla, Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir kulüpte parti müzikleri yapıyor.

Polonya'nın en yaşlı DJ'i olan Szmyt, torunlarına bakmak yerine, CD'lerini, mikserini ve dizüstü bilgisayarını toplayarak, ağırlıklı olarak yaşlı insanlardan oluşan dolu bir dans pistine geliyor.

İnsanların sahnede dans ettiği gerçeğinden hoşlanıp hoşlanmadığını umursamadığını çünkü oynamadan duramayacağını söyleyen DJ Wika, "Dans ettiğimde, melodiyi hissediyorum, ritmi hissediyorum" dedi.

Kendi kendini eğiten DJ Wika, 20 yıldır Polonyalı emekliler için DJ'lik yaparak bu alanda büyük saygı gördü.

Disko ve rock'tan sambaya kadar her şeyi çalarak kalıplaşmış düşünceleri yıkan DJ Wika, her pazartesi gecesi Hula Kula kulübünde yaklaşık bin kişiyi eğlendiriyor.

Eski bir özel eğitim öğretmeni olan Szmyt, 40 yaş ve üstündeki gençlere, hayatın 70 yaşında sona ermediği mesajını vererek, bunun 2 katı yaşında olduğunu ancak yaşlanmadığını dile getirdi.

Kaynak: Reuters