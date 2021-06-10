Polonya Güvenlik Birimi Sözcüsü Stanislaw Zaryn, yaptığı yazılı açıklamada, Janusz N. isimli bir kişinin, Rus istihbarat görevlilerinden talimat aldığını, şüphelinin hem Polonya hem de Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasetçilerden bilgi almaya çalıştığını belirtti.

Zaryn, şüphelinin, Polonya’nın hem Avrupa Birliği (AB) hem de farklı mecralarda konumunu zayıflatmak için Rusya'nın yürüttüğü propaganda çalışmalarına hizmet ettiğini söyledi.

3 ay takip edildi

Polonya İç Güvenlik servisinin zanlının evinde arama yaptığını, çok sayıda veri taşıyıcısının yanı sıra evde bulunan yüksek miktarda paraya da el konulduğu bilgisini paylaşan Zaryn, şahsın 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığını ifade etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, şahsın 3 aydır emniyet güçleri tarafından takip edildiğinin ve 31 Mayıs’ta gözaltına alındığının altı çizildi.