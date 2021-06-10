Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da yeni hükümete 82 bakan atandı
Uganda'da seçimleri kazanan Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yeni hükümette 82 bakan görevlendirdi.
Uganda'da kurulan hükümette 50 devlet bakanı ve 32 kabine bakanının görev yapacağı açıklandı.
Başbakanlık makamına eski Sağlık Bakanı Robinah Nabanja'yi atayan Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşi Janet Museveni'yi de Eğitim Bakanı olarak görevlendirdi.
6'ncı kez devlet başkanı
Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı 76 yaşındaki Yoweri Museveni, 14 Ocak'taki seçimlerde 6'ncı kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.
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