Almanya'nın Hessen eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Türkçeyi müfredat dışında bırakılmasına ilişkin yayımladığı açık mektupta, eyalette yaşayan yoğun Türk nüfusuna rağmen Türk dilinin ve Türk toplumunun görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

"Türkçenin olmaması asla kabul edilemez"

Hessen Eyalet Meclis Başkanı, Hessen Eyalet Başbakanı ve tüm partilerin Meclis grup başkanlarına hitaben yazılan açık mektupta, okullardaki yabancı dil seçeneklerinin çoğaltılmasının desteklendiğinin ancak bu diller arasında Türkçenin bulunmamasının asla kabul edilemeyeceğinin altı çizildi:

"Türkçe'ye yer verilmemesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz ve Hessen hükümeti tarafından Türk dilinin ve Türk toplumunun görmezden gelinmesi ve dışlanmasına karşı da öfkeliyiz. Eyaletteki okul müfredatında Hessen hükümetinin bu aşağılayıcı tutumu Türkiye kökenli vatandaşların Hessen eyaletine olan duygusal bağlarına zarar vermektedir ve derin yaralar açmaktadır. Hessen’deki en büyük göçmen grup olan Türklerin uyum politikası bahanesiyle dışlanması kabul edilemez."

"Türkçe görmezden gelinemez"

400 bine yakın Türk kökenlinin yaşadığı Hessen eyaletinde Türkçenin görmezden gelinemeyeceğinin belirtildiği mektupta, yetkililerden bir an önce bu hatanın düzeltilmesi istendi.

Eyaletin en çok konuşulan yabancı dilinin Türkçe olduğu hatırlatılan mektupta, elektronik posta yoluyla Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere hükümet yetkililerine konuyla ilgili tepkilerin ulaştırılması istendi.