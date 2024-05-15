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Dünya
AA 15.05.2024 13:39

Polonya'da kömür madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi öldü

Polonya'nın Krakov şehrinin batısındaki Myslowice-Wesola kömür madeni ocağında meydana gelen çökme sonucunda 3 işçi hayatını kaybetti.

Polonya'da kömür madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi öldü

Madeni işleten Polonya Madencilik Grubu şirketinin sözcülerinden Aleksandra Siembiga, dün, içerisinde 15 işçinin olduğu maden ocağının çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

Siembiga, arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığını ve üçüncü madencinin cansız bedenine de ulaşıldığını kaydetti.

Myslowice-Wesola kömür madeninde dün gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen çökme meydana gelmişti.

Arama kurtarma ekipleri, çöken maden ocağında yaralanan 12 madenciyi kurtarmıştı.

Myslowice-Wesola kömür madeninde, 17 Nisan'da da bir madencinin ölümüyle sonuçlanan bir çökme meydana gelmişti.

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