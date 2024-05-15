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Dünya
AA 15.05.2024 13:18

BM Raportörü: İsrail, Gazze'de sivillerin korunduğu yanılsamasını oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in "tahliye uyarıları" ve "güvenli bölge" gibi terimleri kullanarak Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda sivillerin korunduğu yanılsaması oluşturduğunu belirtti.

BM Raportörü: İsrail, Gazze'de sivillerin korunduğu yanılsamasını oluşturuyor
[Fotograf: AA]

Albanese, X sosyal platformundan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerinden edilmiş Filistinlilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken uluslararası hukukta yer alan bazı terimler kullandığına işaret eden Albanese, "'İsrail'in 'uyarılar, tahliye emirleri, güvenli bölgeler' gibi uluslararası hukukta yer alan teknik terimleri kullanması, askeri operasyonlarının sivillerin korunmasını sağladığı yanılsamasını yaratmaktır." ifadesini kullandı.

BM Raportörü, Gazze'de soykırımın durdurulması gerektiğini ifade ederek, "Bu 'insani kamuflaj', Gazze'yi fiilen 'sivillerin olmadığı', her şeyin yok edilebildiği ve herkesin öldürülebildiği bir yere dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kalan Filistinlilere bu bölgelerden ayrılmaları uyarısında bulunmuştu.

BM'nin açıklamasına göre, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de son bir haftada nüfusun yüzde 20'si yeniden yerinden edildi.

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