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Dünya
AA 15.05.2024 11:54

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini, “gerektiği takdirde” yeniden askeri operasyonlara devam etme tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini duyurdu
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail ordu güçleri, yaklaşık bir haftadır operasyon düzenlediği Gazze kentinin ez-Zeytun mahallesinden çekildi.

Haberde, ordu güçlerinin gerektiği takdirde mahallede yeniden askeri operasyonlarına başlama tehdidine yer verildi.

İsrail askeri araçlarının Filistinlilerin evlerine yönelik makineli tüfeklerle ateş ederek, Gazze kentindeki ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini belirtti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin güneye doğru, Gazze Şeridi’nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim koridoruna doğru çekildiğine işaret etti.

İsrail ordusu, 9 Mayıs’ta, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne ikinci kez havadan ve karadan saldırı başlattığını duyurmuştu.

Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edilirken, yüzlerce Filistinlinin Zeytun ve Tel el-Heva mahallerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

İsrail ordusu daha önce de 21 Şubat'ta aynı bölgeye operasyon düzenlemiş, yüzlerce kişi yerinden edilmişti.
 

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