Polonya Haber Ajansı PAP’ın haberine göre, Zlotniki kentinde bulunan GenXone laboratuvarında hastadan alınan numunede, İngiltere’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılan türü belirlendi.

Hastanın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewic, gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde mutasyona uğramış COVID-19 türünün ne kadar yayıldığını saptamak ve olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir çalışmanın başlatılacağını söyledi.

Son 24 saatte 7 bin 152 yeni vaka

Polonya’da son 24 saatte 7 bin 152 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 457 bin 755’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 419 artışla 34 bin 561’e yükseldi.