Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 08:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya’da COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandı
Polonya’nın güneyindeki Malopolska bölgesinde, bir hastadan alınan kan örneğinde, koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türü tespit edildi.
Polonya Haber Ajansı PAP’ın haberine göre, Zlotniki kentinde bulunan GenXone laboratuvarında hastadan alınan numunede, İngiltere’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılan türü belirlendi.
Hastanın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewic, gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde mutasyona uğramış COVID-19 türünün ne kadar yayıldığını saptamak ve olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir çalışmanın başlatılacağını söyledi.
Son 24 saatte 7 bin 152 yeni vaka
Polonya’da son 24 saatte 7 bin 152 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 457 bin 755’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 419 artışla 34 bin 561’e yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Mutasyon Virüs
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