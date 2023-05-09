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Dünya
İHA 09.05.2023 19:15

Polonya’da 51 milyon euroluk uyuşturucu ele geçirildi: 13 gözaltı

Polonya polisi farklı kentlerde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda piyasa değeri 51 milyon euro olan 5,8 tonluk uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Polonya’da 51 milyon euroluk uyuşturucu ele geçirildi: 13 gözaltı

Polonya’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

Polonya polisi, Büyük Polonya, Swietokrzyskie ve Kuyavya-Pomeranya bölgelerinde 3 sentetik uyuşturucu laboratuvarına ve depolara baskın düzenledi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda piyasa değeri 51 milyon euro olan 5,8 tonluk uyuşturucu ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Laboratuvarlarda, 3-CMC, 4-CMC sentetik katinon olarak adlandırılan psikoaktif maddelerin üretildiği tespit edildi.

Polis, uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu üretiminde kullanılan makinelere el koyarken, belirli adreslerdeki depolarda yapılan aramalarda da piyasaya sürülmeye hazır esrar, clefendron, mephedrone, amfetamin, kokain ve MDMA tabletler cinsi uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi çıkarıldıkları Poznan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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