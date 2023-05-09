Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2023 18:39

Kenya'da açlık tarikatı: Toplu mezar arama çalışmaları yeniden başladı

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan ve liderleri terör suçlamasıyla yargılanan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmaları yeniden başladı.

Kenya'da açlık tarikatı: Toplu mezar arama çalışmaları yeniden başladı
[Fotograf: İHA]

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, yürütülen soruşturmayla ilgili basına açıklama yaptı.

Kindiki, "açlık tarikatı" soruşturmasında daha fazla ceset olduğunu tespit ettiklerini ve arama çalışmalarının yeniden başladığı bilgisini paylaştı.

Bakan Kindiki, "Korkarım ki daha fazla toplu mezara sahibiz ve bu organize bir suç. Şimdiye kadar 20 toplu mezar açıldı ama süreç henüz bitmedi" ifadesini kullandı.

Kilise papazları terör suçlamasıyla yargılanıyor

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı"yla ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek aralarında çocukların da bulunduğu 109 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan "açlık tarikatı" liderleri terör suçlamasıyla yargılanıyor.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
Almanya'da oylar 3 kilitli diplomatik odada korunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:19
Polonya’da 51 milyon euroluk uyuşturucu ele geçirildi: 13 gözaltı
19:13
İsrail, Gazze’de bir aracı hedef aldı: 2 ölü, 3 yaralı
19:11
Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 6 kişiye gözaltı
19:09
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi
19:01
Sinan Oğan: Seçimin kardeşlik içinde geçmesi için çaba gösteriyoruz
Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor
Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor
FOTO FOKUS
Ölümle burun buruna 17 yıl
Ölümle burun buruna 17 yıl
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ