Kenya'da açlık tarikatı: Toplu mezar arama çalışmaları yeniden başladı

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, yürütülen soruşturmayla ilgili basına açıklama yaptı.

Kindiki, "açlık tarikatı" soruşturmasında daha fazla ceset olduğunu tespit ettiklerini ve arama çalışmalarının yeniden başladığı bilgisini paylaştı.

Bakan Kindiki, "Korkarım ki daha fazla toplu mezara sahibiz ve bu organize bir suç. Şimdiye kadar 20 toplu mezar açıldı ama süreç henüz bitmedi" ifadesini kullandı.

Kilise papazları terör suçlamasıyla yargılanıyor

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı"yla ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek aralarında çocukların da bulunduğu 109 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan "açlık tarikatı" liderleri terör suçlamasıyla yargılanıyor.