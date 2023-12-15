Polonya yıl sonuna kadar AB kurtarma fonundan 5 milyar euro avans alacak

Polonya haber ajansı PAP'a göre Tusk, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tusk, "Bu yılın sonuna kadar 5 milyar euro tutarında bir avans alacağız. Bu para enerji bağımsızlığımız için ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın AB'nin kurtarma fonu kapsamında 23,9 milyar euro hibe ve 11,5 milyar euro kredi alması gerekiyordu. Ancak Komisyon, Polonya'nın önceki hükümetiyle uzun süre devam eden hukukun üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle fonların ödenmesini engellemişti.

Paranın serbest bırakılması için AB Komisyonu, Varşova için aşması gereken bir dizi "kilometre taşı" belirlemişti.

Polonya'nın fonlardan sorumlu Kalkınma Fonları ve Bölgesel Politika Bakanlığından yapılan açıklamada, Varşova'nın avansa ek olarak fondan 6,9 milyareurouk bir ödeme için başvuru yaptığı bildirildi. ​​​​​​​