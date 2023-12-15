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Dünya
AA 15.12.2023 14:48

Kenya'daki sellerde ölenlerin sayısı 170'e yükseldi

Kenya'da kasım ayı ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının, 170'e yükseldiği bildirildi.

Kenya'daki sellerde ölenlerin sayısı 170'e yükseldi

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar ve neden olduğu sellerden dolayı can kayıplarının arttığı belirtildi.

Açıklamada, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170'e ulaştığı belirtilirken geçen ay ortasından bu yana 600 bin Kenyalının evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yardım çalışmalarına Kenya ordusu da destek verirken afet nedeniyle tarım arazileri zarara uğradı, yol ve köprüler de hasar gördü.

Sel mağdurlarından Gabey Aliow Issak, basına yaptığı açıklamada, sel sularından kaçarken, düşüp elini kırdığını söyleyerek "Olaydan sonra ailemle birlikte Mandera kasabasındaki kampa sığındık." dedi.

Kenya Meteoroloji Ajansı ise şiddetli yağışların devam edeceği ve bu nedenle sel riski olan bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Kenya'da hükümet, sel mağdurları için 15 milyon dolarlık bütçe ayırmış ve "acil durum" ilan etmişti.

Etiyopya, Somali ve Tanzanya da sel mağduru

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, Somali ve Tanzanya da sel mağduru ülkeler arasında bulunuyor.

Kasım ortasından itibaren etkili olan seller nedeniyle Etiyopya'da 57, Tanzanya'da 68 kişi hayatını kaybetmişti.

Kenya ile Etiyopya'nın doğusunda yer alan Somali'deki sellerde de 110 kişi yaşamını yitirmişti.

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