Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2023 14:35

Hollanda'da mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti

Hollanda'da mahkeme, Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütlerinin, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddetti.

Hollanda'da mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti

Mahkemeden yapılan açıklamada, Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığı belirtildi.

Açıklamada mahkemenin, İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatı kararı alırken Hollanda'nın, "İlgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" sonucuna vardığı kaydedildi.

Gazze'deki mevcut (savaş) durumun karmaşık ve pek çok şeyin halen belirsiz olduğu aktarılan açıklamada, F-35 savaş uçağı parçalarının tedarikine ilişkin kararın büyük ölçüde siyasi bir değerlendirme olduğu ve hükümetin bu noktada aldığı kararın yasaklanmasına gerek görülmediği ifade edildi.

İnsan hakları kuruluşları İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasını istedi

Davada insan hakları örgütleri, 4 Aralık'ta yapılan duruşmalarda, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının, İsrail'in Gazze'de işlediği "muhtemel savaş suçlarına" Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini kaydetmişti

Avukat Liesbeth Zegvield, davanın duruşmasında yaptığı açıklamada "Devlet, İsrail'e F-35 parçası teslimatını hemen durdurmalı." ifadesini kullanarak, mahkemeden bu parçaların ihracatına yasak getirmesini talep etmişti.

Zegvield, "Savaş uçakları, Hollanda devletiyle hiçbir alakası olmayan bir savaşta ciddi hukuk ihlallerine yol açabilir." uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Hollanda'daki "Müslüman Hakları İzleme Grubu", İsrail'e F-35 parçaları satılarak ülkenin işlediği savaş suçlarına iştirak edildiği gerekçesiyle geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve iki bakanı hakkında ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

ETİKETLER
Hollanda
Sıradaki Haber
AB ile 13 ülke, Filistinlilere saldırıları kınadı,yasa dışı işgalci şiddetine karşı mücadele çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Güney Kore'den Çin ve Rus uçaklarına ilişkin uyarı
16:28
Antalya'da turizm sezonu tüm yıla yayıldı
16:21
Yeni tohumlar hububatta verimliliği artırdı
16:09
Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
16:21
Türk tarihinde ilk kez bir Göktürk kağanının yüzünün olduğu bir toka bulundu
16:03
Saadet Partisi, milletvekili Bitmez'in vefatıyla Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
İsrail güçleri, Anadolu Ajansı muhabirine müdahalede bulundu
FOTO FOKUS
Türk tarihinde ilk kez bir Göktürk kağanının yüzünün olduğu bir toka bulundu
Türk tarihinde ilk kez bir Göktürk kağanının yüzünün olduğu bir toka bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ