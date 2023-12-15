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Dünya
AA 15.12.2023 14:13

Kazakistan’ın güneyinde kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletinde kar fırtınası ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgesel ölçekte acil durum ilan edildi.

Kazakistan’ın güneyinde kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede dondurucu soğuk hava, kar fırtınası ve görüş mesafesinin düşmesi gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgesel ölçekte acil durum ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, eyalette şiddetli rüzgar ve kar yağışından dolayı 4 ilçede elektriklerin kesildiği belirtilerek, "Bunun yanı sıra her birinde 500 ila 700 yolcunun bulunduğu 11 yolcu treni mahsur kaldı. 12 yük treni de bekletiliyor." ifadeleri yer aldı.

Son 2 günde bölgede kar nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 5 binden fazla kişinin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, eyalet sınırlarından geçen şehirler arası tüm otoyolların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Jambıl Eyaleti Emniyet Müdürü Armanbek Baymurzin, bölgedeki otoyollarda binin üzerinde aracın mahsur kaldığını ve söz konusu araçtaki yolcuları kurtarmak için 750’den fazla polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından bir ekibin de yolda mahsur kalan araç sürücülerinin tahliye edilmesine yardımcı olmak için bölgeye geldiği bildirildi.

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