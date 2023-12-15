AB Liderler Zirvesi, ikinci gününde sürüyor

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.

Zirvenin ikinci gününde liderlerin Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. İsrail-Filistin çatışmasında ortak bir tutum belirlemeye çalışacak liderlerin Gazze'deki acil güvenlik ve insani durumu ele alması öngörülüyor.

Liderlerin küresel istikrarsızlık, stratejik rekabet ve güvenlik tehditleri karşısında AB'nin güvenlik ve savunmasının nasıl güçlendirileceğini tartışması bekleniyor.

Müslüman karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele kapsamında neler yapılacağının da liderlerin gündeminde yer alması planlanıyor.

Türkiye'yle ilişkilerin ele alınması bekleniyor

Zirvede Türkiye'yle ilişkilerin de masaya yatırılması beklenirken, bu bağlamda 29 Kasım'da açıklanan Türkiye ile ilişkilerin geleceğine dair önerilerin yer aldığı raporun liderlerce değerlendirilmesi gündemde.

Liderlerin bu aşamada karar alması beklenmezken konunun bir sonraki zirvede daha detaylı değerlendirilmesi planlanıyor.

Söz konusu raporda 2019'dan bu yana dondurulmuş durumdaki Ortaklık Konseyi ve siyaset, ekonomi, enerji ve ulaşım alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Ukrayna'ya ek mali desteğe Macaristan'dan veto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan AB Liderler Zirvesinin ilk oturumunda Ukrayna'ya desteğin devam etmesi istişare edilmişti.

Ukrayna'ya 50 milyar avroluk ek mali destek sağlanması görüşmelerinde ise Macaristan veto oyu kullanmıştı.

İlk gün ayrıca bütçe konuları da ele alınmış, Ukrayna ve Moldova'yla katılım müzakerelerinin başlaması, Gürcistan'a ise adaylık statüsü verilmesi kararlaştırılmıştı.