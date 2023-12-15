İsrail polisinden gazetecilere sert müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ve çevresinde getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. Kudüs'te bu cuma da gerilim yaşandı.

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

[İsrail polisinden basın mensuplarına müdahale]



İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde görüntü almaya çalışan Anadolu Ajansı foto muhabirine tekmeli saldırıda bulundu. pic.twitter.com/X8H9x1hgrc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2023

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.

Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Akboyraz, foto muhabirin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Akboyraz olayla ilgili şöyle konuştu:

"Foto muhabir arkadaşımıza bir müdahalede bulundu. Nedeni konusunda hiçbir bilgimiz yok. Mustafa da sadece işini yaparak görüntüleri dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Saldırıya uğradı, ambulansa bindirilip götürüldü. Biz de Anadolu Ajansı olarak hastaneye ulaşmaya çalışacağız. Polisin nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız."