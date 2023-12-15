Duman 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2023 14:06

Almanya, Ukrayna'yı "havadan" desteklemeye devam ediyor

Almanya, Ukrayna'ya ikinci Patriot hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Almanya, Ukrayna'yı "havadan" desteklemeye devam ediyor

Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, ikinci Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatın Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya, Ukrayna’ya 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen aracın yanı sıra 7 bin 390 adet 155 mm topçu mühimmatı, 8 Mercedes-Benz Zetros kamyonu da teslim etti.

Kamyonların yanında 5 adet 8x8 yük taşıma kamyonu ve 4 adet otobüs de Ukrayna'ya ulaştı.

Alman hükümetinin 2023’te Ukrayna'ya 5,4 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığına göre ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ikinci kışında, Alman hükümeti Kiev'e 6,1 milyon avro değerinde jeneratör, ısıtıcı ve diğer ekipmanların sevkiyatını yapacak.

ETİKETLER
Almanya Ukrayna
Sıradaki Haber
AB Liderler Zirvesi, ikinci gününde sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Hollanda'da mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti
14:32
Başkentte aranan 925 kişi yakalandı
14:33
AB ile 13 ülke, Filistinlilere saldırıları kınadı,yasa dışı işgalci şiddetine karşı mücadele çağrısı yaptı
14:30
Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 196 bin 434 bebek dünyaya geldi
14:21
42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı
14:14
Kazakistan’ın güneyinde kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi
Dev kayalardan bilek gücüyle çıkardığı parçaları, coğrafi işaretli taş saca dönüştürüyor
Dev kayalardan bilek gücüyle çıkardığı parçaları, coğrafi işaretli taş saca dönüştürüyor
FOTO FOKUS
İsrail polisinden gazetecilere sert müdahale
İsrail polisinden gazetecilere sert müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ