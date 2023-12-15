Almanya, Ukrayna'yı "havadan" desteklemeye devam ediyor

Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, ikinci Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatın Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya, Ukrayna’ya 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen aracın yanı sıra 7 bin 390 adet 155 mm topçu mühimmatı, 8 Mercedes-Benz Zetros kamyonu da teslim etti.

Kamyonların yanında 5 adet 8x8 yük taşıma kamyonu ve 4 adet otobüs de Ukrayna'ya ulaştı.

Alman hükümetinin 2023’te Ukrayna'ya 5,4 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığına göre ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ikinci kışında, Alman hükümeti Kiev'e 6,1 milyon avro değerinde jeneratör, ısıtıcı ve diğer ekipmanların sevkiyatını yapacak.