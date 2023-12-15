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Dünya
AA 15.12.2023 14:36

ABD yönetimi: Gazze'de devam eden operasyonlar yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'nin kuzey ve güneyinde kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında olduklarını belirterek, bir sonraki aşamanın Hamas liderliğini hedef alıp istihbarat odaklı operasyonlara dönüşeceğini savundu.

ABD yönetimi: Gazze'de devam eden operasyonlar yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında
[Fotograf: AA]

Sullivan, ziyaret kapsamında gittiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadelerine atıfta bulunarak "İsrail, kendisini Hamas'a karşı savunma hakkına sahip." dedi.

Hamas'ın "Holokost'tan bu zamana kadar Yahudi halkına yönelik en büyük katliamı gerçekleştiren bir terör örgütü" olduğunu savunan Sullivan, "Bugün Başkan Biden adına, İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesinde destekleme kararlılığımızı vurgulamak için buradayım." diye konuştu.

Sullivan, Başkan Biden'ın İsrail'in güvenliği için, iki devletli bir çözümün garanti altına alınması için barışı koruma taahhüdünün sürdürülmeye devam edileceğini dile getirerek "İsrail halkı, entegre, dinamik ve istikrarlı bir bölgede komşuları arasında barış ve güvenlik içinde yaşamaya ihtiyaç duyuyor ve bunu hak ediyor, bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düşük yoğunluklu aşamaya geçiş

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yüksek yoğunluklu aşamadan düşük yoğunluklu aşamaya ne zaman geçeceğine ilişkin soruya yanıt veren Sullivan, "Gazze'nin hem kuzey yarısında hem de güney yarısında kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında" olduklarını söyledi.

"Bu savaşın, Hamas liderliğini hedef almaya ve istihbarat odaklı operasyonlara daha kesin yollarla odaklanan, Hamas'ın oluşturduğu süregelen tehditle başa çıkmayı sürdüren başka bir aşamasına geçiş olacak." ifadelerini kullanan Sullivan, bunun koşulları ve zamanlamasına ilişkin detayları İsrail'de yaptığı temaslarda görüştüğünü kaydetti.

Sullivan, İsrail'in planlarının özel olarak konuşulması gerektiğini, bu nedenle zaman çizelgesi hakkında konuşmayacağını vurguladı.

"(İsrail'in) Eğer gerçekten sivilleri korumak gibi bir niyet varsa çok daha hassas, daha küçük mühimmat kullanmaz mıydı?" sorusuna yanıt veren Sullivan, İsrail'in "Hamas'ı vuran hedefler ile masum sivillerin canına mal olabilecek hedefler arasında yaptığı ayrımı açık ve sürdürülebilir şekilde ortaya koyma niyetinde olduğunu" savundu.

Kirby: "(İşgalin) Ne kadar sürmesi gerektiği konusunda İsraillilere şartlar dikte etmiyoruz"

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sullivan'ın toplantılar sırasında "bir sonraki aşamanın neye benzeyeceğine dair zor sorular sorduğunu" ve Netanyahu'ya "düşük yoğunluklu operasyonlara geçişin yakın gelecekte gerçekleşmesi gerektiğini" söylediğini aktarmıştı.

Kirby, İsrail'e Gazze'deki işgalin ne kadar sürmesi gerektiği konusunda şartlar "dikte" etmediklerini ifade ederek "Bu tehdidi ortadan kaldırmak için ne kadar zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlarsa o kadar sürmeli ama hepimiz bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyoruz." demişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Sullivan ile bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas'ın tasfiyesinin birkaç aydan fazla süreceğini" ifade etmişti.

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