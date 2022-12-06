Duda ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ülkenin liman şehirlerinden Gdynia'da Güney Kore'den teslim alınan teçhizatın karşılama töreninde konuştu.

Söz konusu ekipmanların teslimatının uzun sürmemesi nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden Duda, "Güney Kore'den alınan K2 Black Panther tankları ile K9 Thunder obüsleri ülke ordusu için oldukça önemli. Rusya saldırganlığının eşiğindeyken, ordunun modernleşme hızının ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Hepimiz bir şeyi görüyoruz. Yalnızca modern silahlara sahip bir ordu, Rus emellerini durdurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Duda, teçhizat anlaşmasının Güney Kore ile iş birliğinin bir sembolü olduğuna dikkati çekerek, "Taahhüt ettiğimiz her şeyin bugün somut bir şekil almasına, Polonya Cumhuriyeti'nin gerçek anlamda güçlendirilmesine sevindim." ifadesini kullandı.

Blaszczak ise ordunun modern ekipmanlarla donatılarak güçlendirildiğini vurgulayarak, "Şunu çok iyi biliyoruz ki günümüzde bir savaş sürerken, Rusya, imparatorluğunu yeniden kurmaya çalışırken, saldırganı caydırmak için en iyi argüman iyi donanımlı ordudur." diye konuştu.

Söz konusu tanklar ve obüslerin birkaç gün içinde Polonya'nın kuzeydoğusuna teslim edileceğini kaydeden Blaszczak, daha fazla ekipmanın ülkeye geleceğini sözlerine ekledi.

Temmuz ve eylül aylarında Polonya, Güney Kore ile milyarlarca dolar değerinde tank, obüs ve savaş uçağı satın alım anlaşması imzalamıştı.