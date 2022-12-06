Çin'de COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine dönük adımların yeni bir işareti başkent Pekin'den geldi.

Şehir yönetimi, bugünden itibaren eczaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, havaalanları ve ofis binaları gibi kamuya açık alanlara girişte negatif test sonucu gösterme zorunluluğunu kaldırdı.

Pekin'de daha önce toplu taşıma araçlarında negatif test gösterme zorunluluğunun dünden itibaren kaldırıldığı duyurulmuştu.

Yeni uygulamayla bundan böyle konut bölgelerine, mahallelere, merkeze bağlı köylere girişlerde de test sonucu gösterme zorunluluğu olmayacak.

Söz konusu mekanlara girişte barkod okutma ve yeşil sağlık kodunu gösterme zorunluluğu devam edecek.

Ayrıca eğlence mekanları, bakımevleri, kreşler ve okullar gibi bazı kamuya açık alanlarda test sonucu gösterme zorunluluğu devam edecek.

Başkentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1163, göstermeyen 3 bin 503 vaka tespit edildi.

"Sıfır vaka"dan çıkışın işaretleri

Çin'de 24 Kasım'da Urumçi'de karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangının ardından çok sayıda şehirde COVID-19 tedbirleri protesto edilmişti.

Protestoların ardından Çin yönetimi, "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin gevşetileceğine dair bazı işaretler vermişti.

Salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Sun, Omicron varyantının "daha bulaşıcı fakat daha az ölümcül olduğunu" ilk kez dile getirirken resmi haber ajansı Xinhua'nın toplantıya ilişkin haberinde "sıfır vaka" ifadesine yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Pekin'den önce Guangcou, Çongçing, Şıncın ve Şanghay gibi büyük şehirlerde karantina bölgelerindeki tedbirler gevşetilirken toplu taşımada ve bazı kamuya açık alanlarda test zorunluluğunun kaldırılacağını duyurmuştu.

Son 24 saatte 35 bin 755 vaka

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 5 bin 46, göstermeyen 23 bin 16 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu kısıtlayıcı tedbirleri sürdürüyor.