Moğolistan Ulusal Güvenlik Konseyinin protestoları görüşmek için toplandığını bildiren Oyun-Erdene, "Toplantıda hükümetin istifası ve parlamentonun feshi konuşulmadı. Fakat Cumhurbaşkanı, halk tarafından desteklenmesi halinde sistemik reformları desteklemeye hazır olduğunu söyledi." iadesini kullandı.

Oyun-Erdene, protestocuların seçim sisteminde reformları da içeren 20 talep ve önerinde bulunduğunu belirterek siyasi partilerin liderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla olası reformları müzakere etmek niyetinde olduğunu söyledi.

Göstericilerin, kömür ihracında yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin isimlerini de talep ettiğini belirten Oyun-Erden, "Ancak kömür hırsızları dünkü protestoları siyasallaştırmaya çalıştılar, dolayısıyla kamuoyunun bu konuda son derece uyanık olması gerekiyor." dedi.

Moğolistan'da 4 Aralık'ta ekonomideki durum ve hükümetteki yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle protestolar başlamıştı.

Hükümet yetkililerinin Çin'e satılan kömürden elde edilen geliri zimmetine geçirdiğini öne süren göstericiler, bu konuya net yanıt verilmesini, işsizlik ve ekonomik sorunlara çözüm bulunmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binasının kuşatıldığı gösteriler 2 gün devam etmişti.