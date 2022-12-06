Anadolu Ajansı (AA) ekibi, özel izinle, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da şiddetli çatışmaların yoğunlaştığı Bahmut şehrindeki hastanede tedavi gören yaralı askerleri görüntüledi.

Ukrayna ordusunun kontrolündeki Bahmut Hastanesi, çevresinde sürekli şiddetli füze ve topçu saldırılarının yaşandığı tam cephe hattında yer alıyor.

Cephede yaralanan Ukraynalı askerler, çok yakın olması nedeniyle ilk yardım için bu hastaneye getiriliyor.

Hastanedeki hareketlilik gün boyu sürüyor

Hastanede, yaralı askerlere ilk yardımın dışında acil cerrahi ameliyatlar da yapılıyor.

Hastanede ilk müdahalenin yapıldığı askerler, sağlık durumlarına göre bölgedeki çeşitli hastanelere sevk ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Taraflar arasında yoğun çatışmalar yaşandığı için hastanedeki hareketlilik gün boyu sürüyor.

Hastane görevlileri saldırıların altında görevlerini yerine getiriyor

Hastanedeki doktorlar ve personel de yoğun haraketlilik nedeniyle artan iş yüküyle mücadele ediyor.

Güvenlik nedeniyle soyadını vermek istemeyen genel cerrahi doktoru 41 yaşındaki Sergey, Bahmut cephesinde yaralanan hafif veya ağır yaralı askerlere ilk tıbbi müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Yaralıların ilk olarak bu hastaneye getirildiğini aktaran Sergey, "Biz burada tek sağlık merkeziyiz. Her türlü yaralı buraya getiriliyor. Ağır veya hafif yaralı askerler var." diye konuştu.

Sergey, doktor, hemşire ve diğer personelin saldırı altında çalıştığını ve ciddi güvenlik tehdidi ile karşı karşıya bulunduğunun altını çizdi ve "Tabii ki burada çalışmak zor. Tabii ki psikolojik olarak da zor ama yapılması gereken iş yapılmalıdır." dedi.

Bahmut Ukrayna'da en sıcak nokta

Hastanenin faaliyetleri ve buraya yaralı askerlerin getirilmesinden sorumlu 93. Mekanize Tugayının temsilcisi 27 yaşındaki Yevgeni ise şehre yönelik şiddetli saldırılara rağmen tüm görevlilerin durmadan çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yevgeni, her gün saldırı altında çalıştıklarını belirterek, "Bu sağlık merkezi çok önemli stratejik bir konuma sahip çünkü bundan sonra en yakın hastane en az 40 dakikalık bir mesafede bulunuyor. Bahmut, şimdi Ukrayna'daki savaş haritasında en sıcak çatışmaların yaşandığı yer." dedi.