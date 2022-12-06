ABD İç Güvenlik Departmanı, ABD’de bulunan Haitili göçmenlerin “Geçici Koruma Statüsü” için başvuruda bulunabileceğini, geçen yıl başvuranların ise fazladan 18 ay daha ülkede kalabileceğini ancak kararın ülkeye yeni giriş yapacak Haitilileri kapsamadığını açıkladı.

Açıklamada, kaç göçmenin yenilikten faydalanabileceğine ilişkin bilgi verilmezken, ABD Senatosunda Demokratların Çoğunluk Lideri olan Chuck Schumer, kararın ardından 100 binden fazla Haitilinin geçici yasal statüye sahip olabileceğini ifade etti.

Zorla geri göndermelerin Haitililer için tehlikeli olabileceği kaydedilirken, yasal statü süreleri Afganistan, Ukrayna, Myanmar, Kamerun ve Venezuelalı göçmenler için de uzatıldı.

Haiti’deki kriz, çok sayıda kişinin Güney Amerika ülkeleri, Meksika ve ABD’ye kaçmasına yol açtı.

Haiti’de silahlı grupların çatışması nedeniyle nisandan bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.